Avcılar'da operasyon: 6 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son dönemde artan alkol zehirlenmeleri ve ölümleri ile ilgili çalışmalarını arttırdı. KOM Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma yürüten şube müdürlüğü ekipleri Avcılar'da bir imalathanenin Mersin'deki alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Sahte alkol üretimi yapılan imalathaneye yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.