Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.507,24
ALTIN
1.055,53
DOLAR
18,62
STERLİN
22,16
EURO
19,31
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa...
Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Samsun'da kamu konutları satışa...
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü; yol kapandı

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın temel duvarı yıkıldı. Yolun bir bölümü de çökünce, ilçe çıkışındaki ana yollardan Fatih Caddesi trafiğe kapatıldı.

18 Kasım 2022 Cuma 09:27
Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü; yol kapandı

Fatih Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan ve yenisi yaptırılan binanın temeli bir süre önce kazıldı. Temel duvarları betonla yapılan binanın yol tarafına inşaat demirleri konuldu. İnşaat temel duvarının yola bakan bölümü saat 04.30'da kısmen çöktü. Aynı yerde ikinci çökme saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bu çökme sırasında Avcılar'dan çıkışta kullanılan İETT otobüslerinin de güzergahındaki yolda da kısmen çökme  görüldü. Bunun üzerine yol trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarİnşaatTemelçökmeDuvar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın teröristin Esenler'de telefonla konuşarak ilerleyişi kamerada
Kadın teröristin Esenler'de telefonla konuşarak ilerleyişi kamerada
Marmara denizinde tahıl gemisi karaya oturdu
Marmara denizinde tahıl gemisi karaya oturdu
Terörist Albashır ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı
Terörist Albashır ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı
Kara Surları Millet Bahçesi Projesi’nin 1’inci etabında sona gelindi
Kara Surları Millet Bahçesi Projesi’nin 1’inci etabında sona gelindi
"Karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık"
"Karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık"
Bombacı Albashır terör örgütüne nasıl girdiğini anlattı 
Bombacı Albashır terör örgütüne nasıl girdiğini anlattı 
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı; 49 kişi adliyeye sevk edildi 
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı; 49 kişi adliyeye sevk edildi 
Kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
Kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
Fatih'te 3 katlı tarihi binada yangın 
Fatih'te 3 katlı tarihi binada yangın 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول