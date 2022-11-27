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Avcılar'da hasarlı binalarda korku dolu yaşam  

Avcılar'da hasarlı binalarda korku dolu yaşam  

27 Kasım 2022 Pazar 17:38
Avcılar'da hasarlı binalarda korku dolu yaşam  

İSTANBUL (DHA)

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 2000 konut veya iş yeri 2008 yılında riskli bölge gerekçesiyle imara kapatıldı. Bu nedenle evlerin yenileme izinleri yok. Binalarda kolon ve kirişlerdeki derin çatlakların bulunmasına rağmen daireler dolu. Daire sahipleri ise her gün korku içinde yaşadıklarını anlattı. 

Mekiye Şimşek, "20 senedir burada yaşıyoruz gerçekten çok tedirginiz. Maalesef uyuyamıyoruz ve çocuklarımız da korkuyor. Düzce depremi gecesi ben ve çocuklar panikle uyandık. Şu an ben ve çocuklar her gece salonda bir arada uyuyoruz" dedi.

Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin sahil cephesindeki yaklaşık 2 bin konut ve iş yeri, zeminden kaynaklı nedenlerle 2008 yılında risk oluşturduğu gerekçesiyle imara kapatıldı. Bu nedenle binalara yenileme izinleri verilmedi. Cadde üzerindeki binalarda kolon ve kirişlerde derin çatlaklar bulunmasına rağmen binlerce insan canı pahasına kalmaya devam ediyor. Daire sahipleri, her gün korku içinde yaşadıklarını anlattı.

"GİDECEK BİR YERİMİZ OLMADIĞI İÇİN HALA BURADAYIZ"

Riskli binada oturan Mekiye Şimşek, "Korku içindeyiz, tedirginiz ve dört gün önce Düzce'de yaşanan depremi bizler de burada hissettik ve hala korkuyoruz. Çocuklarımızla birlikle büyük bir sarsıntı ile uyandık ve gidecek bir yerimiz olmadığı için hala buradayız ve korkuyoruz.

Kendi mülkiyetimiz olduğu içine bırakıp nereye gideceğiz. Ayrı bir eve taşınmayı düşünüyoruz ama altından kalkamıyoruz. 20 senedir burada yaşıyoruz gerçekten çok tedirginiz. Bize de imkanlar verilmesini istiyoruz, imar verilip kentsel dönüşüme gidilmesini istiyoruz. Maalesef uyuyamıyoruz ve çocuklarımız da korkuyor. Düzce depremi gecesi ben ve çocuklar panikle uyandık. Şu an ben ve çocuklar her gece salonda bir arada uyuyoruz" dedi.

"KORKUYORUZ AMA BAŞKA ŞANSIMIZ VAR MI?"

Yine aynı binada yaşayan ev sahibi Guri Özdemir, "10 yıldan fazladır burada yaşıyoruz. Bina 10 yıldır bu halde tapu ve iskanımız var, her şeyimiz var ama yapılmasına müsaade edilmiyor. Elbet korkuyoruz ama ne yapalım başka şansımız var mı? Ben başka bir yere de gitmek istemiyorum burası hakikaten güzel bir yer" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarHasarlı Binalar
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