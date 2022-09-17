Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avcılar'da denizden araç lastikleri çıktı

DÜNYA Temizlik Günü nedeniyle Avcılar sahilinde yapılan dalışta çok miktarda ağlar ve araç lastiği çıkarıldı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 16:40
Avcılar'da denizden araç lastikleri çıktı

Balık Adamları Derneği’nin kursuna katılan gönüllüler çevre temizliğine katıldı. Her yıl Eylül ayının 3’üncü cumartesi günü düzenlenen ‘Dünya Temizlik Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan 8 gönüllü ile iki dernek eğitmeni Avcılar Sahili’nde dalış yaptı. Dalış yapan ekip balçık zeminde biri kamyona ait olmak üzere 4 araç lastiği ve çok miktarda ağ buldu. Kyıda 3 saat içerisinde 30 torba dolusu çöp toplandı. Dalış ekibindeki Selin Karagöz, “Denizin dibi sahildeki gibi atıklarla doldurulmuş. Onları temizlemeye devam edeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarDenizTemizlikLastikCop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu Giresun Gönüllüleri Derneği açılışına katıldı
Bakan Soylu Giresun Gönüllüleri Derneği açılışına katıldı
Caddebostan Sahili'nde 281 kilogram atık toplandı
Caddebostan Sahili'nde 281 kilogram atık toplandı
Oyun tutkunları Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu 
Oyun tutkunları Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu 
Sancaktepe'de hücre evine baskın
Sancaktepe'de hücre evine baskın
Başakşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri’nde yarı finale yükseldi
Başakşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri’nde yarı finale yükseldi
Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı
Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı
KPSS'ye gireceklere kolonya ve çikolata ikram edildi 
KPSS'ye gireceklere kolonya ve çikolata ikram edildi 
TEM Otoyolu'nda otomobil 2 araca çarptı: 4 yaralı
TEM Otoyolu'nda otomobil 2 araca çarptı: 4 yaralı
On gündür haber alınamıyordu; Evinde halıya sarılı halde ölü bulundu
On gündür haber alınamıyordu; Evinde halıya sarılı halde ölü bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول