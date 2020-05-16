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AVCILAR'DA DEHŞET!

Avcılar'da sokakta eşinin sırtından bıçakladığı kadın ağır yaralandı

16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:55
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AVCILAR'DA DEHŞET!

Avcılar'da sokakta yürüyen kadın eşi tarafından sırtından bıçaklandı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşini bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Olay, Firuzköy Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Öznur B. isimli kadın Talk Sokakta yürürken eşi Deniz B. tarafından sırtından 3 defa bıçaklandı. Öznur B. kanlar içinde yere yığıldı. Eşini bıçaklayan Deniz B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi o sırada orada olan ve izinli olduğu öğrenilen hemşire yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Eşini sırtından bıçaklayan Deniz B. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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