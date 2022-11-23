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Avcılar'da balkonu çöken bina yıktırıldı

AVCILAR'da 20 Ağustos'ta üst kat balkonu çökünce mühürlenen 4 katlı bina yıktırıldı. Binanın yıkımını gerçekleştiren firmanın yetkililerinden Kenan Çiftçi, bulunması gerekenin yarısı kadar enkazdan demir çıktığını söyledi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 11:21
Avcılar'da balkonu çöken bina yıktırıldı

Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta 42 yıl önce yaptırılan 4 katlı binanın üst kat balkonu büyük gürültü ile bir alttaki balkonun üzerine çökerken, bazı parçalar da yola düşmüştü. Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şans eseri kaldırımda o anda yürüyen kimse olmaması olası faciayı önlemişti. Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 9 daire ve alttaki iki işyeri mühürlendi.

Yanında kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı binanın balkonunun çökmesi üzerine bu yapının da yıktırılması kararlaştırıldı. Dün sabah getirilen iş makinesi ile iki bina yıktırıldı. Ekiplerin iki binanı yıkarken beton ve demir kalitesinin çok düşük olması nedeniyle zorlanmadığı görüldü. Yıkım firması yetkilisi Kenan Çiftçi, balkonun kendiliğinden çökmesinin aslında bu binada oturanlar için büyük şans olduğunu söyledi. Çiftçi, balkon yapımında kullanılan demirin kolonlara bağlı olmadığını, bugünkü standartların çok altında kalitesiz beton ve ince demir kullanıldığını anlatırken,  "Çok riskli bir bina. Buranın beton ve demir kalitesi ve kolonlar çok yetersiz. Çürük bir bina. Geç kalınmış bir durum. Yıkımı olmasa Allah korusun daha büyük bir felakete yol açabilirdi. Tesadüf eseri yıkılmasa insanlar burada yaşamaya devam edecekti. Binaların kontrol edilmesi gerekli. Balkonun demirleri kirişe bağlanmamış. Yetersiz donatı var. O günün koşullarına göre yapılan bu binayı dokunulduğunda yıkılabilir durumda. Kolonların arasındaki demirleri görüyoruz. 20 ton yerine yarısı çıkarsa bizim için iyi olduğunu söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarBinaBalkonYıkım
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