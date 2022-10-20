Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.891,99
ALTIN
974,67
DOLAR
18,60
STERLİN
20,91
EURO
18,22
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret...
TRBOR A.Ş. işçi alacak
TRBOR A.Ş. işçi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avcılar Belediyesi'nde grev bitti

AVCILAR'da 1187 belediye işçisinin başlattığı grev bu sabaha karşı sözleşmenin imzalanması ile sona erdi. İlçenin her tarafını kaplayan çöpler sabaha kadar çalışılarak toplanmaya çalışıldı.

20 Ekim 2022 Perşembe 10:19
Avcılar Belediyesi'nde grev bitti

Avcılar Belediyesi ve işçileri temsil eden sendika arasında 3 aya yakın süren sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması ardından 6 müdürlükteki 1187 işçi salı günü saat 08.00'den itibaren iş bıraktı. İlçede başta semt pazarları olmak üzere tüm cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri çöplerle dolarken dün sabaha karşı taraflar uzlaştı. Gün boyu süren teknik konulardaki maddelerin de kabul edilmesi ardından bugün saat 02.00'de Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Belediye-İş Sendikası yöneticileri ile masada sözleşmeyi imzaladı. Saat 22.30 sıralarında Çarşamba pazarının bulunduğu Merkez Mahallesi'nde bekleyen temizlik işçileri sendika yönetiminden gelen telefon üzerine temizlik çalışması başlattı. Sözleşmenin imzalanmasından yaklaşık 3 saat önce ilçedeki tamamen dolan ve cadde ve sokaklara taşan çöpler alınmaya başlandı. Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, “Uzattığımız el sıkıldı. Avcılar'a, tüm işçilerimize hayırlı olsun. İstanbul ilçeleri arasında en iyi sözleşmelerden birini imzaladık" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avcılar BelediyesiGrevSözleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firari FETÖ'cü eski futbolcu Zafer Biryol Büyükçekmece'de yakalandı
Firari FETÖ'cü eski futbolcu Zafer Biryol Büyükçekmece'de yakalandı
FETÖ'nün kasa evine operasyon: 47 kişi gözaltına alındı 
FETÖ'nün kasa evine operasyon: 47 kişi gözaltına alındı 
Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor
Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattında ray kaynatma çalışmaları başladı
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattında ray kaynatma çalışmaları başladı
Hekimlerden 'özel hastaneler yönetmenliği' protestosu
Hekimlerden 'özel hastaneler yönetmenliği' protestosu
İlkokul öğrencilerinden yaralı madenci ailelerine destek ziyaret
İlkokul öğrencilerinden yaralı madenci ailelerine destek ziyaret
Avcılar Belediyesi'nde grev başladı
Avcılar Belediyesi'nde grev başladı
Deprem gibi... Sokağa döküldüler
Deprem gibi... Sokağa döküldüler
PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول