Avcılar Belediyesi'nde grev bitti

Avcılar Belediyesi ve işçileri temsil eden sendika arasında 3 aya yakın süren sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması ardından 6 müdürlükteki 1187 işçi salı günü saat 08.00'den itibaren iş bıraktı. İlçede başta semt pazarları olmak üzere tüm cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri çöplerle dolarken dün sabaha karşı taraflar uzlaştı. Gün boyu süren teknik konulardaki maddelerin de kabul edilmesi ardından bugün saat 02.00'de Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Belediye-İş Sendikası yöneticileri ile masada sözleşmeyi imzaladı. Saat 22.30 sıralarında Çarşamba pazarının bulunduğu Merkez Mahallesi'nde bekleyen temizlik işçileri sendika yönetiminden gelen telefon üzerine temizlik çalışması başlattı. Sözleşmenin imzalanmasından yaklaşık 3 saat önce ilçedeki tamamen dolan ve cadde ve sokaklara taşan çöpler alınmaya başlandı. Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, “Uzattığımız el sıkıldı. Avcılar'a, tüm işçilerimize hayırlı olsun. İstanbul ilçeleri arasında en iyi sözleşmelerden birini imzaladık" dedi.