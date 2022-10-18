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Avcılar Belediyesi'nde grev başladı

AVCILAR Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlandı. Grev kararı alınmasının üzerine yüzlerce işçi, Avcılar Belediyesi önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi.

18 Ekim 2022 Salı 14:16
Avcılar Belediyesi'nde grev başladı

Avcılar Belediyesi ve bin 200 işçiyi temsil eden sendika arasında anlaşma sağlanamadı. Daha önce grev kararı asan işçiler bugün  iş bırakma eylemine başladı. Ambarlı Mahallesi'nde toplanan işçiler, Avcılar Belediye Binası'na kadar yürüdü.

İşçiler taleplerin dile getirildiği sloganlar atarken belediye binasına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli protesto edildi.

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul otobüsün üzerinde konuşma gerçekleştirdi. 

"GREVE ÇIKMAYIN DİYE TEHDİTTE BULUNUYORLAR"

Yurdakul, "Burada insanlar yasal hakkını kullanıyor, bazı mihraklar kullanmayın diyorlar. Yasal haklarımızı demokratik bir şekilde kullanıyoruz, sayın başkanın da duyarlı olmasını istiyoruz. Bunları görüyoruz, arkadaşlarımıza greve çıkmayın diye telkin değil tehditte bulunuyorlar, greve çıkmayın diye. Bu grevi kırmak için her türlü oyunlar oynanıyor, bunu biliyoruz" dedi.

Yurdakul,  "Bizim de talebimiz 'Bizi sona bırakırsanız İstanbul'da bitirdiğiniz son ilçeden yüzde 5 fazla zam isteriz' oldu. Nedeni ise şuydu, biz üç ay önce bitirmiş olsaydık ve bu 100 lira almış olsaydık, 100 liraya çocuğumuza alacağımız montu şimdi 200 liraya alabiliyoruz. Bu talep bunun için, bu aradaki paranın erimesini gidermek  ve hayat pahalılığı sebebiyledir" dedi.

Yurdakul, "Biz bu grevi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Başkana soruyorum, bizi niye sokaklara attın? İşveren sendikasının yaptıkları sözleşmeler belli, en başta yaptığını da getir diyoruz.  Ana muhalefet enflasyona inanmadığını ifade etmişti. Biz TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerine yüzde 5 istedik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avcılar BelediyesiBelediyeİş SendikasıGrev
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