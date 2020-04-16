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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında bina yapımı başladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Çalışmalar havadan fotoğraflandı.

16 Nisan 2020 Perşembe 12:54
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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında bina yapımı başladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Yapımına başlanıldıktan itibaren 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Temelin tamamlanmasının hemen ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAtatürk HavalimanıHastane Inşaatı
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