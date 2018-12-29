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Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

Yılbaşı tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.

Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

Yılbaşı tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:28
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Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

Yılbaşı tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.

Yılbaşı tatilinin başlamasının ardından bu sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başlayan yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini yaptı.

Pasaport kontrollerinin ardından yolcular, dış hatlar gümrüklü salona geçti.

Yılbaşı tatili nedeniyle farklı ülkelere gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen transit yolcuların bulunduğu gümrüklü alanda yoğunluk oluştu.

Yerli ve yabancı yolcuların buradaki mağazalardan alışveriş yapması nedeniyle kasa önlerinde sıra meydana geldi.

Bilgilendirme panolarında uçuş saatini öğrenen yolculardan bazıları restoranlar ile bankların bulunduğu alanda bekledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı TatiliAtatürk Havalimanı
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