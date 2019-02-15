Ataşehir'deki iki mahalleye imar müjdesi

İSTANBUL - Görüşülen Yenisahra Mahallesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli “Uygulama İmar Planları” İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.

“TÜM HALKIMIZA, KENTİMİZE HAYIRLI OLSUN”



Yargı kararıyla iptal edilen ve İBB tarafından yeniden hazırlanan planların kabulüyle ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Haklı mücadelemizde yanımızda olan başta halkımız olmak üzere tüm Meclis Üyelerine, mahalle muhtarlarımıza, gece gündüz mesai veren çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşu üyelerine gönülden teşekkür ederim. Tüm halkımıza, kentimize hayırlı olsun” dedi.

“BU TAMAMEN BELEDİYEMİZİN EMEĞİYLE YAPILMIŞTIR”

Yıllardır imar planlarının çıkmasını bekleyen imar mağduru 28 bin 940 vatandaşın yanında mücadele verdiklerini belirten İlhami Yılmaz, “Birileri çıkıp bunu ben yaptım, diyerek kendilerine pay çıkarmaya çalışıyor. Planların hazırlanmasında mücadeleler vermiş Ataşehir Belediyesi var. Bu tamamen kurumsal bir çalışmanın 6 yıllık emeği ve ürünüdür. Dışarıdan birileri “biz yaptık” dediğinde buna aldanmayın, bu tamamen Belediyemizin emeğiyle yapılmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Büyükşehirlerde ilçe imar planları 5216 sayılı kanun kapsamında düzenleniyor. Bu kanun kapsamında 1/5000 ölçekli planlar Büyükşehir Belediyeleri, 1/1000 ölçekli planlar ise ilçe belediyeleri tarafından yapılıyor.

Ataşehir’deki mahallelerin imar sorunlarınlarının çözümü için Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, binlerce Ataşehirli ile birlikte, yanına muhtarlar ve STK temsilcilerini de alarak 14 Eylül 2012 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gitti ve imar planlarını talep etmişti.

Ardından Ataşehir Belediyesi, 11.02.2019 tarihinde Yenisahra ve Barbaros mahalleri için bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bu toplantıya çok yoğun bir ilgi oldu ve 700 kişi katıldı. Toplantıdan İBB’ye verilen 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planların birlikte onaylanmasına ilişkin Ataşehir Belediyesi’nin İBB Meclisi’ne talepte bulunması kararı çıktı. Bunun üzerine 14 Şubat Perşembe günü konu İBB Meclisi’nde görüşülerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin planları birlikte kabul edildi.