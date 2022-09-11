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Ataşehir'de yol verme tartışması

Ataşehir'de motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. 

11 Eylül 2022 Pazar 17:27
Ataşehir'de yol verme tartışması

İSTANBUL (DHA)

Aracından inen sürücü kuryeyi darbetti. Çevredekilerin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen iki sürücü, uzun süre kavga etti. Kavga, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir'de dün gece saatlerinde motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen sürücü ve arkadaşları kuryeye saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak otomobil sürücüsü ve arkadaşları bir türlü sakinleştirilemeyince motosikletli kurye uzun süre darbedildi. Bazı kuryeler kavgayı ayırmak için gelince, otomobil sürücüsü ve beraberindekiler araçlarına binmeye ikna edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirYol Verme Tartışması
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