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Ataşehir'de otobüste yangın

Ataşehir'de özel halk otobüsünde yangın paniği

25 Temmuz 2021 Pazar 17:30
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Ataşehir'de otobüste yangın

İSTANBUL (DHA) 

Ataşehir'de içinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş 'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Hemen yolcular tahliye edildi. Şoför alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Olay saat 09.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İçinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. 

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. 

Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Yangın çıkan otobüsteki başka bir otobüse bindi. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Otobüs YangınAtaşehir
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