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Ataşehir'de inşaatın bekçisi ölü bulundu

ATAŞEHİR'de inşaatın bekçisi ölü bulundu. Bekçinin inşaatın ikinci katından düşerek öldüğü öne sürüldü.

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:56
Ataşehir'de inşaatın bekçisi ölü bulundu

Olay, Ataşehir Örnek mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı inşaatta çalışan bekçinin cesedini sabah gelen işçiler farketti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaat ve ceset üzerinde incelemeler yaptı. Bekçinin boşluktan çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin çalışmasının ardından sedye ile düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla morga kaldırıldı. 

Polis ekiplerinin ölümle ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirİnşaatBekçiKazaVefat
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