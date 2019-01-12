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Ataköy'de feci kaza: Cadde savaş alanına döndü

Ataköy sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir ağacı devirdikten sonra karşı yola geçti. Kaldırıma çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ataköy'de feci kaza: Cadde savaş alanına döndü

Ataköy sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir ağacı devirdikten sonra karşı yola geçti. Kaldırıma çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:06
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Ataköy'de feci kaza: Cadde savaş alanına döndü

Ataköy sahil yolu Sirkeci yönündeki kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sürücü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil bir ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil durmadı. Karşı yola geçen otomobil, kaldırıma çıkarak durdu. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ön bölümü parçalanan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaköyKazaTrafik Kazası
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