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Astronot olmak isteyen 4 çocuktan Türk uzay yolcularına isim önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısını Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinden cevap geldi. 10 yaşlarında olan 4 çocuk uzaya gidecek Türk yolculara Uzay Adam, Gök Bilimci, Gök Kanat ve Uzay Gökmen’i isimlerini önerdi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:49
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Astronot olmak isteyen 4 çocuktan Türk uzay yolcularına isim önerisi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay programıyla bu hedefi 2 aşamada tamamlamayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından “Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısına Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim gören ve astronot olmak isteyen 4 çocuktan Türkçe isim önerisi geldi. Türkiye’nin en fonksiyonel parklarından olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan Planetaryum-Gözlemevi’nde uzay ve astronotluk üzerine bilgiler alan çocuklar Türk uzay yolcularına düşündükleri isimleri söyledi. Çocuklar, Uzay Adam, Gök Bilimci, Gök Kanat ve Uzay Gökmen’i isimlerini önerdi.
 

“UZAYI ÇOK SEVİYORUM VE MERAK EDİYORUM”

10 yaşında olan Arda Yağız Kavak, ”Uzayda kullanılan roket ve kıyafetleri inceledik. Uzayı çok seviyorum ve merak ediyorum. Uzaya gidecek Türk yolculara Uzay Adam ismini öneriyorum. Çünkü uzaya çıkan bir insan Uzay Adam’dır diye düşünüyorum” dedi. 11 yaşında olan ve büyüyünce astronot olmak isteyen Işıl Köprücü, “ Burada uzay ile alakalı bilgiler öğrendik. Birçok bildiğimiz bilgilerin üzerine birçok bilgi daha kattık. Ben de Gök Bilimci ismini öneriyorum. Çünkü gök hakkında ve uzay hakkında bildikleri şeyleri olması hem de uzay olduğu için ikisinin birleşimi Gök Bilimci’dir” diye konuştu.
 

“ASTRONOTLAR HAVA OLMADIĞI İÇİN UÇUYOR GİBİ OLUYOR”

Üçüncü sınıfa giden Berrin Duman, “ Büyüyünce astronot olmayı düşünüyorum. Çünkü uzayı seviyorum. Merak ediyorum. Burada bilgiler üzerine bilgiler ekledim.  Burada çok ilginç şeyler var. Çok güzel bir yer. Ben Gök Kanat ismini söylüyorum. Çünkü uzay, gök ve kanat astronotlar hava olmadığı için uçuyor gibi oluyor” ifadelerini kullandı. Ertuğrul Toydemir ise “Astronot olmak istiyorum. Burada astronotları araştırdık. Uzaya gittikleri roketin ne olduğunu araştırdık. Uzay Gökmen’i diyorum. Çünkü uzaya gidiyor ve uzayı araştıracağı için bu ismi söylüyorum” dedi.  

DHA

Son Güncelleme: 22.02.2021 13:50
Anahtar Kelimeler:
Türk Uzay YolcularıIsim önerisiAstronot
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