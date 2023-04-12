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Arnavutköy’de kanal açma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri muhtelif cadde ve sokaklarda kanal açma ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. 

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:41
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Arnavutköy’de kanal açma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi yoğun yağmur yağışı sonrasında oluşabilecek su baskınlarına karşı çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. İş makineleri ile çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü su taşkınlarının önüne geçmek için kanallar ve rögarlarda birikmiş kum ve taşları kaldırma çalışmalarına hız verdi. Ekipler tarafından son olarak Anadolu Mahallesi’nde hasar gören mazgalların temizliği yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hasar gören mazgalların temizliğini yaparken ilçede değişik noktalardaki çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor.

Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe merkezindeki çalışmalarını ulaşım ve yol şartlarını göz önüne alarak, öncelikleri belirliyor. Belirlenen mahallelerde tamamlanan çalışmaların ardından aralıksız olarak başka bir mahalle ile devam ediyor.

HABER. MERVE ELÇİ 

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