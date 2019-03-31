Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı 
Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı 
Gazeteci, Papa'nın elini havada bıraktı
Gazeteci, Papa'nın elini havada bıraktı
Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı
Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı
Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyor
Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyor
'Halsizlik, yorgunluk ve uyku isteği hava değişiminden'
'Halsizlik, yorgunluk ve uyku isteği...

Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı 

Arnavutköy'de servis aracı olarak kullanılan midibüs alev alev yandı.

Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı 

Arnavutköy'de servis aracı olarak kullanılan midibüs alev alev yandı.

31 Mart 2019 Pazar 11:37
0 Okunma
Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı 

Olay, dün saat 23.30 sıralarından Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cebrail Özgün'e ait 34 ZB 9081 plakalı servis aracı olarak kullanılan midibüs, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle servis aracının tamamen kullanılmaz hale geldiği Cebrail Özgün, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını gözyaşları içinde seyretti. Özgün, “Bakkala ekmek almaya çıkmıştım. Evimin yakınında park halinde olan midibüsün ön kısmından alevler yükseldiğini görünce koşarak kapıyı açmaya çalıştım. Kapıyı açar açmaz alevler daha da şiddetlendi ve aracın tamamını sardı. Çok üzgünüm. Ekmek teknemizdi bu bizim" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyMinibüsYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar'da oy kullanmaya giden aile ölümden döndü
Üsküdar'da oy kullanmaya giden aile ölümden döndü
BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri
BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri
İstanbul'da operasyon
İstanbul'da operasyon
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni
Valilik İstanbul'daki seçim önlemlerini açıkladı
Valilik İstanbul'daki seçim önlemlerini açıkladı
3 savaş gemisi İstanbul’dan geçti
3 savaş gemisi İstanbul’dan geçti
Kentsel dönüşüm isteyene yardım yapacağız
Kentsel dönüşüm isteyene yardım yapacağız
Maltepe'de TIR parkında top mermisi bulundu
Maltepe'de TIR parkında top mermisi bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans