Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Son Dakika
Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 996'ya yükseldi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında can kaybı 5...
Bakan Kasapoğlu'ndan başarılı sporculara müjde
Son Dakika
Bakan Kasapoğlu'ndan başarılı sporculara müjde
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
Son Dakika
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
İşte dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Son Dakika
İşte dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu

Arnavutköy'de ticari araçla hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

18 Ağustos 2020 Salı 10:14
0 Okunma
Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu

Arnavutköy, Fenertepe mevkiinde cam taşıyan ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta bakkalda taciz iddiasına linç girişimi
Esenyurt'ta bakkalda taciz iddiasına linç girişimi
Şişli Belediyesi'nin otoparklarından çıkar sağlamaya çalışan çeteye operasyon
Şişli Belediyesi'nin otoparklarından çıkar sağlamaya çalışan çeteye operasyon
Uzmanlardan İstanbul Depremi değerlendirmesi: Eli kulağında
Uzmanlardan İstanbul Depremi değerlendirmesi: Eli kulağında
Düğün konvoyunda yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Düğün konvoyunda yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Jandarmadan dezenfektan operasyonu
Jandarmadan dezenfektan operasyonu
Prof. Dr. Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum; hazır değiliz
Prof. Dr. Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum; hazır değiliz
Büyükçekmece'de otluk alandaki yangına helikopterli müdahale
Büyükçekmece'de otluk alandaki yangına helikopterli müdahale
Tarihe tanıklık eden Yoros Kalesi'ni harabeye çevirdiler
Tarihe tanıklık eden Yoros Kalesi'ni harabeye çevirdiler
Deniz taksiler Haliç'te çürüyor
Deniz taksiler Haliç'te çürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı