Arnavutköy'de hafif ticari araç kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, dün saat 17.30'da Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, market işletmecisi Ayhan K.'nin kullandığı 34 ZV 2177 plakalı hafif ticari aracındayken husumetlisi oldukları iddia edilen iki kişi tarafından yolda durduruldu. Arça, şüphelilerden biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 11 kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü Ayhan K., bacaklarından yaralandı. Saldırganlar kaçarken otomobilleriyle kavşakta bulunan başka bir otomobile çarpıp, yollarına devam etti. Olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayhan K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis saldırının gerçekleştiği alanda detaylı inceleme yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, bir kişinin ateş açtığı aracın kapısını açmaya çalıştığı, açamayınca sürücüye doğru ateş açtığı görülüyor. Silahlı saldırganın yanındaki arkadaşı tarafından güçlükle kendi otomobiline bindirildiği ve beyaz bir otomobille kaçtıkları kameraya yansıyor.