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Arnavutköy'de fabrika yangını

ARNAVUTKÖY'de aydınlatma malzemesi üretilen fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadaki yangın yanındaki bir başka fabrikaya da sıçradı. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

17 Mayıs 2022 Salı 11:01
Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde aydınlatma malzemesi üretilen fabrikada saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangın yan tarafta bulunan ve plastik üretimi yapan bir başka fabrikaya daha sıçradı. Fabrikaların çatılarında bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.  Yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

"MESAİ BAŞLASA İÇERİDE 100 KİŞİ OLURDU"

Yanan aydınlatma ürünleri fabrikasında çalışan işçi Fahrettin Saltaş , "Yan taraftaki plastik fabrikasında başlamış sonra diğer fabrikaya sıçramış. Bu fabrikada da plastik üretimi yapılıyor. İşçi yoktu içeride daha servisler gelmemişti. Zarar büyük" diye konuştu. Bir başka işçi, "Sabaha karşı başlamış. Mesaimiz başlamamıştı. Başlasa içeride 100 kişi olurdu. Şu an bir yaralı yok." dedi.  Fabrikaya geldiklerinde yangının başladığını ifade eden işçi Badegül Sürücü, "Şu ana kadar arkadaşlardan yaralı bilgisi gelmedi. Dumana maruz kalan birkaç arkadaşımız var. 08.00'de başlıyor mesaimiz. Aydınlatma üzerine plastik malzemeler vardı. Enjeksiyon makinelerimiz vardı 12 tane" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyHaraçcı MahallesiFabrikaYangınİtfaiye
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