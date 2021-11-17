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Arnavutköy'de cinayet; evinde bıçaklanarak öldürüldü 

ARNAVUTKÖY'de bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor. 

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:43
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Arnavutköy'de cinayet; evinde bıçaklanarak öldürüldü 

Olay,  Arnavutköy Anadolu Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmandaki silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı. Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi. Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti. Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Semih Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyCinayetSemih Kuyumcu
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