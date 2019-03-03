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Arnavutköy'de çatışma

Arnavutköy'de silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Arnavutköy'de çatışma

Arnavutköy'de silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

03 Mart 2019 Pazar 17:45
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Arnavutköy'de çatışma

İstanbul DHA 

Arnavutköy'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköyçatışma
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