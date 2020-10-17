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Ara Güler vefatının ikinci yıldönümünde Beyoğlu’nda anıldı

Duayen foto muhabiri Ara Güler, vefatının ikinci yıldönümünde Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği ile anıldı. Ara Güler'in fotoğraflarının önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar fotoğraf karelerini anı olarak saklayacaklarını söylediler.

17 Ekim 2020 Cumartesi 16:53
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Ara Güler vefatının ikinci yıldönümünde Beyoğlu’nda anıldı

Dünyaca ünlü duayen foto muhabiri Ara Güler, vefatının ikinci yıldönümünde de unutulmadı. Usta fotoğraf sanatçısı doğup büyüdüğü Beyoğlu’nda düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde "Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği düzenlendi. Galatasaray Meydanı’nda kurulan platformda vatandaşlar Ara Güler'in fotoğraflarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekildikleri fotoğraf karelerini anı olarak alan vatandaşlar daha sonra Ara Güler'in adının verildiği, Ara Kafe'nin bulunduğu sokakta sanatçının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdiler.

"İNSANLIĞI ANLATAN KARELERİYLE BAKIŞIMIZI HEP DOĞRU YÖNE ÇEVİRDİ"

Ara Güler’in mezarı başında düzenlenen anma törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, daha sonra İstiklal Caddesi'nde kurulan "Ara Güler için Fotoğraf Çek" platformunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Ara Kafe'nin bulunduğu sokakta sanatçının fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezen Başkan Yıldız, “Ara Güler Beyoğlu’nun ve İstanbul’un en güzel fotoğraflarını çeken usta fotoğraf sanatçılarından birisi. İnsanı ve insanlığı anlatan kareleriyle bakışımızı hep doğru yöne çevirdi. Bugün ustayı saygıyla anıyoruz. Galatasaray Meydanı’nda Ara Güler’in karesine giriyor, sergisini geziyoruz. Usta foto muhabiri Ara Güler’in hatıralarını Beyoğlu’nda yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar da, Ara Güler’in, Beyoğlu’nun ve İstanbul’un en önemli değerlerinden birisi olarak gönüllerde yaşamaya devam edeceğini söylediler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ara GülerFotoğrafFotoğrafçı
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