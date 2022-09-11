Ameliyat oldu bilinci açık

İSTANBUL (DHA)

Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralanan şoförün, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde dün ameliyat olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförünün kardeşi, "Abimin hayati tehlikesi çok düşük seviyede, bilinci açık" dedi.

Avcılar'da 9 Eylül Cuma günü saat 18.30'da iki metrobüsün, durakta kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı. Metrobüs şoförlerinden 51 yaşındaki şoförün Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağında yolcu aldıktan bir süre sonra fenalaştığı ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun Kibar, gece yarısı yoğun bakıma alındı. Şoförün dün saat 16.00'da ameliyata alındığı öğrenildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası gece saatlerinde uyandırılan şoförün bilincinin açık olduğu, iki gün içerisinde servise alınacağı öğrenildi.