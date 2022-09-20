Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.195,67
ALTIN
980,92
DOLAR
18,31
STERLİN
20,93
EURO
18,32
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi alacak
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma...
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi 24 Eylül’de açılıyor

Güngören Belediyesi’nin kurduğu Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi, 24 Eylül’de açılıyor. Merkez, sadece yazılımla ilgilenen 17-30 yaş arasındaki girişimcileri kabul edecek. Başvurular 1 Ekim’e kadar online olarak alınacak. Merkezin ekonomiye yıllık 12 milyon dolar katkı sunması hedefleniyor.

20 Eylül 2022 Salı 10:53
Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi 24 Eylül’de açılıyor

Güngören Belediyesi üçüncü bin yılı inşa edecek sektörün yazılım olacağı gerçeğinden yola çıkarak, yeni bir kuluçka merkezi açmaya hazırlanıyor. Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi ismiyle faaliyet gösterecek merkez, 24 Eylül Cumartesi günü Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımı ile açılacak. Merkez, yetenekli gençleri yazılım sektörü profesyonelleri ile bir araya getirerek, onların yenilikçi örnek projelerde yer almalarına olanak sağlayacak.

Merkeze başvurular online olarak kabul edilecek. Her üç ayda bir 7 kişiden oluşan 16 ekip merkeze kabul edilecek. Ekipte yer alacak kişiler 17-30 yaş arasında olacak. Algoritmik değerlendirme ile merkeze kabul edilen gençler, gerçek projelerde yer alarak kendilerini sektöre hazırlayabilecek. Tüm Türkiye’den kayıt yapılabilecek merkeze başvurular alttab.gungoren.bel.tr adresi üzerinden alınacak. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te de online olarak merkeze kabul sınavı gerçekleştirilecek. 10 sorudan oluşan testi başarıyla geçen 112 kişi merkeze kabul edilecek.

ALTERNATİF DEĞİL, TAMAMLAYICI OLACAK

Yenilikçi yönleriyle öne çıkan merkez pek çok kuluçka merkezinin aksine her sektörden girişimcilere değil, sadece yazılımcılara ev sahipliği yapacak. Merkez bu özelliğiyle ülkemizde çok iyi noktalara gelen kuluçka merkezlerine bir alternatif değil, tamamlayıcı bir görev üstlenecek. Tüm sürecin online işleyeceği merkezde, kabul alan katılımcılar sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojilerde örnek projeler geliştirecekler.

Bu projeleri 7 kişilik takımlardan oluşan 16 ekip 3 aylık süre içerisinde Agile Proje Yönetim metodolojisi ile geliştirecek. Sektörden deneyimli Team Lead’lerin bizzat yöneteceği projelerde, kullanılacak teknolojiler sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak istişarelerle belirlenecek. Her ekip kendi içinde iş bölümü yaparak gerçek bir Startup’ta proje geliştiriyormuşçasına bir deneyim elde edecek. Buradan mezun olan katılımcılar yazılım sektöründe deneyimli bir eleman olarak işe başlayacak yetkinliğe sahip olacak.

YILLIK 12 MİLYON DOLAR KATKI SUNACAK

Merkezin sloganı ‘3’üncü bin yılı inşa et’ olacak. Merkez bu sloganla, içinde bulunduğumuz bin yılın teknolojiyi takip ederek değil üreterek inşa edilebileceğine vurgu yapacak. Ülkemiz açısından da rekabetçi bir ortam oluşturması beklenen merkezin ülke ekonomisine yıllık 12 milyon dolar doğrudan, 55 milyon dolar dolaylı katkı sağlaması hedefleniyor.

Alt+Tab’ın ülkemiz için stratejik olan yazılım sektörüne güçlü bireyler yetiştirmek amacıyla kurulduğu vurgulayan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Güngören’de katma değer yaratmaya istekli gençlerden oluşan dinamik bir potansiyelimiz var. Bugünün dünyasında yeni nesil ekonominin aktörleri artık yazılım-teknoloji sektörü mensupları olacak. Temel motivasyonu insanlığın ortak iyiliği olan bu gençleri burada bir araya getirip geleceğe hazırlamanın başlı başına bir ekonomik değer olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz için stratejik olan yazılım sektörüne güçlü bireyler yetiştirmek maksadıyla kurduğumuz merkezimin her yıl yaklaşık 12 milyon dolarlık bir değer üretmesini bekliyoruz” dedi.

Üçüncü bin yıla hazırlık mottosunu belirlemelerindeki en önemli nedenlerinden birinin de gençlerin büyük düşünmeleri ve büyük resme odaklanarak vizyoner bir yaklaşımı benimsemelerini sağlamak olduğunu belirten Demir, “Kuluçka merkezimizde alanında uzman sektör profesyonelleri, eğitim koçları gençlerimize bir yandan danışmanlık ve mentorluk hizmeti verirken aynı zamanda onlara bu ekosistem içerisinde mesleki derinlikler kazandıracaklar. Millet olarak çağdaş dünyada var olabilmemiz için etkili, verimli ve planlı bir üretimimizin olması gerekiyor. Aynı zamanda bu üretim süreçlerini organize edip sürdürecek yetişmiş insan kaynağımızın olması da gerekiyor. Bu bakımdan gençlerimizi üretim süreçlerine hazırlarken onları katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi noktasında teşvik etmeliyiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güngören BelediyesiYazılımYazılım MerkeziKurs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenikapı'daki Avrupa Garaj'ında yıkım gerginliği
Yenikapı'daki Avrupa Garaj'ında yıkım gerginliği
Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı
Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı
Bathonea'da çıngıraklı, bilezikli çocuk mezarı bulundu
Bathonea'da çıngıraklı, bilezikli çocuk mezarı bulundu
Fahiş servis ücretine itiraz edince kızı yaya kaldı
Fahiş servis ücretine itiraz edince kızı yaya kaldı
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 14 saattir sürüyor 
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 14 saattir sürüyor 
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول