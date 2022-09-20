Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi 24 Eylül’de açılıyor

Güngören Belediyesi üçüncü bin yılı inşa edecek sektörün yazılım olacağı gerçeğinden yola çıkarak, yeni bir kuluçka merkezi açmaya hazırlanıyor. Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi ismiyle faaliyet gösterecek merkez, 24 Eylül Cumartesi günü Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımı ile açılacak. Merkez, yetenekli gençleri yazılım sektörü profesyonelleri ile bir araya getirerek, onların yenilikçi örnek projelerde yer almalarına olanak sağlayacak.

Merkeze başvurular online olarak kabul edilecek. Her üç ayda bir 7 kişiden oluşan 16 ekip merkeze kabul edilecek. Ekipte yer alacak kişiler 17-30 yaş arasında olacak. Algoritmik değerlendirme ile merkeze kabul edilen gençler, gerçek projelerde yer alarak kendilerini sektöre hazırlayabilecek. Tüm Türkiye’den kayıt yapılabilecek merkeze başvurular alttab.gungoren.bel.tr adresi üzerinden alınacak. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te de online olarak merkeze kabul sınavı gerçekleştirilecek. 10 sorudan oluşan testi başarıyla geçen 112 kişi merkeze kabul edilecek.

ALTERNATİF DEĞİL, TAMAMLAYICI OLACAK

Yenilikçi yönleriyle öne çıkan merkez pek çok kuluçka merkezinin aksine her sektörden girişimcilere değil, sadece yazılımcılara ev sahipliği yapacak. Merkez bu özelliğiyle ülkemizde çok iyi noktalara gelen kuluçka merkezlerine bir alternatif değil, tamamlayıcı bir görev üstlenecek. Tüm sürecin online işleyeceği merkezde, kabul alan katılımcılar sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojilerde örnek projeler geliştirecekler.

Bu projeleri 7 kişilik takımlardan oluşan 16 ekip 3 aylık süre içerisinde Agile Proje Yönetim metodolojisi ile geliştirecek. Sektörden deneyimli Team Lead’lerin bizzat yöneteceği projelerde, kullanılacak teknolojiler sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak istişarelerle belirlenecek. Her ekip kendi içinde iş bölümü yaparak gerçek bir Startup’ta proje geliştiriyormuşçasına bir deneyim elde edecek. Buradan mezun olan katılımcılar yazılım sektöründe deneyimli bir eleman olarak işe başlayacak yetkinliğe sahip olacak.

YILLIK 12 MİLYON DOLAR KATKI SUNACAK

Merkezin sloganı ‘3’üncü bin yılı inşa et’ olacak. Merkez bu sloganla, içinde bulunduğumuz bin yılın teknolojiyi takip ederek değil üreterek inşa edilebileceğine vurgu yapacak. Ülkemiz açısından da rekabetçi bir ortam oluşturması beklenen merkezin ülke ekonomisine yıllık 12 milyon dolar doğrudan, 55 milyon dolar dolaylı katkı sağlaması hedefleniyor.

Alt+Tab’ın ülkemiz için stratejik olan yazılım sektörüne güçlü bireyler yetiştirmek amacıyla kurulduğu vurgulayan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Güngören’de katma değer yaratmaya istekli gençlerden oluşan dinamik bir potansiyelimiz var. Bugünün dünyasında yeni nesil ekonominin aktörleri artık yazılım-teknoloji sektörü mensupları olacak. Temel motivasyonu insanlığın ortak iyiliği olan bu gençleri burada bir araya getirip geleceğe hazırlamanın başlı başına bir ekonomik değer olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz için stratejik olan yazılım sektörüne güçlü bireyler yetiştirmek maksadıyla kurduğumuz merkezimin her yıl yaklaşık 12 milyon dolarlık bir değer üretmesini bekliyoruz” dedi.

Üçüncü bin yıla hazırlık mottosunu belirlemelerindeki en önemli nedenlerinden birinin de gençlerin büyük düşünmeleri ve büyük resme odaklanarak vizyoner bir yaklaşımı benimsemelerini sağlamak olduğunu belirten Demir, “Kuluçka merkezimizde alanında uzman sektör profesyonelleri, eğitim koçları gençlerimize bir yandan danışmanlık ve mentorluk hizmeti verirken aynı zamanda onlara bu ekosistem içerisinde mesleki derinlikler kazandıracaklar. Millet olarak çağdaş dünyada var olabilmemiz için etkili, verimli ve planlı bir üretimimizin olması gerekiyor. Aynı zamanda bu üretim süreçlerini organize edip sürdürecek yetişmiş insan kaynağımızın olması da gerekiyor. Bu bakımdan gençlerimizi üretim süreçlerine hazırlarken onları katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi noktasında teşvik etmeliyiz” dedi.