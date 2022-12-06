Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.009,74
ALTIN
1.061,96
DOLAR
18,64
STERLİN
22,71
EURO
19,55
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak
80 İçişleri Uzman Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alibeyköy’deki tramvay kazası; vatman adliyeye getirildi

EYÜPSULTAN Alibeyköy Tramvay durağında tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından vatman, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye getirildi.

06 Aralık 2022 Salı 11:34
Alibeyköy’deki tramvay kazası; vatman adliyeye getirildi

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralanmıştı. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi. 

Hastanede tedavisi tamamlanan vatman, Alibeyköy İlçe Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirildi. Vatmanın savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlibeyköyOtobüsTramvayKazaVatmanAdliyeMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneği’nin ‘Uluslararası Engelsiz Düşünce Karikatür Sergisi büyük ilgi gördü
Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneği’nin ‘Uluslararası Engelsiz Düşünce Karikatür Sergisi büyük ilgi gördü
Görkem Uludüz ile 'Yorum Sizin': İstanbul'u Dinliyorum
Görkem Uludüz ile 'Yorum Sizin': İstanbul'u Dinliyorum
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Ayvalıdere'de mavi renkte akan su endişe yarattı
Ayvalıdere'de mavi renkte akan su endişe yarattı
Uber, İstanbul’da ‘Yolculuk Radarı’ özelliğini başlatıyor
Uber, İstanbul’da ‘Yolculuk Radarı’ özelliğini başlatıyor
Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kadıköy'de kafe yangını
Kadıköy'de kafe yangını
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول