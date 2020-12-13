Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1371
ALTIN
464.946
DOLAR
7.8366
STERLİN
10.3967
EURO
9.4926
İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu
Son Dakika
İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu
Ferhat Arıcan, paralelde altını kaptı
Ferhat Arıcan, paralelde altını kaptı
Trabzonspor'a eleştiri
Trabzonspor'a eleştiri
Çapa’nın testi pozitif çıktı
Çapa’nın testi pozitif çıktı
Ç.Rizespor’da keyifler yerinde
Ç.Rizespor’da keyifler yerinde
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta açılıyor

İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor

13 Aralık 2020 Pazar 18:47
16 Okunma
Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta açılıyor

İSTANBUL (DHA)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü -Alibeyköy Tramvay Hattı test sürüşüne katıldı. Test sürüşünde hattın 1 Ocak'ta açılmasını planladıklarını söyleyen İmamoğlu, “Bu hatların oldukları noktada hem İETT taşımacılığının rahatlayacağını, hem D-100 üzerindeki araç trafiğinin özellikle rahatlayacağını öngörebiliyorum. Çok faydalı bir hat olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının test sürüşüne katıldı. İmamoğlu ve Eminönü-Alibeyköy hattını yapan yüklenici firma yetkilileri, ilk olarak Alibeyköy Durağı'ndaki tramvay hattının kontrol merkezini ziyaret etti. Firma yetkilileri İBB Başkanı İmamoğlu'na kontrol merkezinde tramvay hattı hakkında bilgi verdi. Ardından Ekrem İmamoğlu tramvay hattının test sürüşüne katılmak için tramvaya bindi. Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy'dan bilgiler alan İmamoğlu'na, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

"YENİ YILA BU HATTIMIZLA GİRMİŞ OLACAĞIZ"

İmamoğlu tramvayda gazetecilere tramvay hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında, "İnşallah hat 1 Ocak'ta açılacak. Yeni yıla bu hattımızla girmiş olacağız. Sıkı bir emek var. Tarihi bir hatta burası hizmet verecek. Balat'ı, Cibaliye'yi, Ayvansaray'ı, Eminönü'nü, Sirkeci'yi, Eyüpsultan'ı içine alan bir hat. Alibeyköy'e kadar sıkı bir hat. Zemin sorunları yaşandı onları çözdük. Sıkı bir çalışmayla 1 Ocak'a yetişiyor" İfadelerini kullandı.

"HEM İETT, HEM D-100'DEKİ ARAÇ TRAFİĞİNİN RAHATLAYACAĞINI ÖNGEREBİLİYORUM"

Ekrem İmamoğlu, “1 Ocak'ta hizmete girmesi planlanan hattın İstanbul trafiğine etkisinden bahseden İmamoğlu, “Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattıyla buluşuyor. Metrobüs hattıyla buluşuyor. Yenikapı-Taksim metro hattıyla buluşuyor. Entegre bir işlevi de var. Sadece Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını açtığımızda bile metrobüs yoğunluğunda günde 50 bin azalma yaşadık. Bu tür hatlar yoğunlaştıkça ve insanlarımız buna alıştıkça, biraz zaman alabiliyor bu alışma dönemi 6 ay ile 1 yıla kadar uzayabiliyor. Bu hatların oldukları noktada hem İETT taşımacılığının rahatlayacağını hem D-100 üzerindeki araç trafiğinin özellikle rahatlayacağını öngörebiliyorum. Çok faydalı bir hat olacak. Tarihi ve turistik açıdan da desteği çok yüksek bir hat. Eminönü'nden Alibeyköy'e kadar Haliç boyunca 4 parçada peyzaj yarışma projesi bitirdik. Şuan uygulama projeleri bitmek üzere. 2021'de buradaki peyzaj çalışmalarını da bitireceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlibeyköyCibali Tramvay HattıEkrem İmamoğluEminönü Alibeyköy Tramvay HattıİBB Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika uyruklular parti düzenledi
Afrika uyruklular parti düzenledi
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Ne koronavirüs ne soğuk... Galata'da balık sevdası
Ne koronavirüs ne soğuk... Galata'da balık sevdası
Taksim boş kaldı
Taksim boş kaldı
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
Büyükçekmece'de taksi ile polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı
İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu
İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü
SİTEDE YANGIN PANİĞİ!
SİTEDE YANGIN PANİĞİ!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma