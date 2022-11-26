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Aleyna hayata tutunamadı

Esenyurt'ta evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan aracın çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti.

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:48
Aleyna hayata tutunamadı

Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıl genç bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

Sezer H. 'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aleyna Nur GökçeEsenyurtKazaTrafik Kazası
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