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Alevi Dernekleri üyeleri saldırı noktasına karanfil bıraktı

ALEVİ dernekleri üyeleri İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının bulunduğu noktaya gelerek karanfil bıraktı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 11:04
Alevi Dernekleri üyeleri saldırı noktasına karanfil bıraktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vefat edenler anılmaya devam ediyor. Bugün saat 10.00'da ise Alevi dernekleri üyeleri patlamanın olduğu noktaya gelerek vefat edenler için karanfil bıraktı. Karanfil bırakılmasının ardından dua edildi. 

Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat "Türkiye'de olan bütün katliamları herkesin kınaması lazım. Bizler Alevi örgütleri olarak özellikle itikat inancımızda bir insanı katleden hangi inançtan olsa cemevlerimize almayız. Biz bu şiddeti kınıyoruz. Bugün onları saygıyla yad ediyoruz. Türkiye'de bu meselelerin artık konuşmaktan çıkartılıp, yoğun bir boyutta el ele olmamız lazım. Hep beraber terörü lanetlememiz lazım. Gerçekten finansman eden kimse yüzüne bakılmaması lazım" dedi.  

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez ise, "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Toprağa düşen canlarımızı saygıyla hürmetle anıyorum. Türkiye bunlardan çık acı çekti. Bu bir insanlık suçudur" diye konuştu.

DHA

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