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AKOM'dan yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren yağmurun etkili olacağını açıkladı.

14 Mart 2020 Cumartesi 17:00
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AKOM'dan yağış uyarısı

AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da Pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.


VATANDAŞLARA HASTALIK UYARISI

AKOM, bahar mevsimlerinde sıcaklıklarda yaşanan ani yükseliş ve azalışlar nedeniyle vatandaşlara uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve esen rüzgâr nedeniyle başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Mart'a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart tarihleri arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AKOMYağmurYağış
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