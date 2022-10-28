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AKM’de Cumhuriyet Bayramı bayramlaşma programı yapıldı

CUMHURİYET'in kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen programda Limak Filarmoni Orkestrası 99’uncu Yıl Cumhuriyet Özel Konseri verdi. 

28 Ekim 2022 Cuma 23:34
AKM’de Cumhuriyet Bayramı bayramlaşma programı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ev sahipliğinde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında bayramlaşma programı düzenlendi. AKM’de yapılan programda davetlileri Vali Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya karşıladı. Bayramlaşma programına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, İlber Ortaylı, Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Nilgün Belgün’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyet’in 99’uncu yılını kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bundan bir asır önce, kutsal vatan toprağımızın dört bir yanı düşman çizmeleriyle kirletilmiş; Masmavi Boğaz’ımız kapkara kesilmişti. Ayşe’siyle, Fatma’sıyla, Mehmet’iyle, Hasan’ıyla herkesin boğazı düğüm düğümdü. Koskoca bir milletin gecesinde, gündüzünde, aşında, ekmeğinde, şiirinde, sözünde keskin bir hüzün vardı. Esaretin kelimesi dahi sinelerine bir hançer gibi saplanıyordu. Ve o kapkara günlerde, tüm Anadolu nefesini tutmuş; küçük bir umut, bir tutam ışık, adeta bir ses bekliyordu. İşte o beklenen ses; 'Ya İstiklal, ya ölüm!' diye, 19 Mayıs’ta, Samsun’dan yankılanmış, tüm yurda dalga dalga yayılmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa; bundan tam 99 yıl önce, 28 Ekim akşamı, ve tam da bu saatlerde, 'İçimde milli bir sır gibi sakladım' dediği o büyük sırrı açıklamıştı: 'Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.' Cumhuriyet, 29 Ekim akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alkışlar ve dualarla, birbirinden coşkulu konuşmalarla kabul edilmişti. Her konuşmanın sonunda Meclis yankılanıyordu:

Bizim Cumhuriyetimiz, galip olduklarını sananların, mağlup olarak ve Türk bayrağına selam durarak; 'geldikleri gibi gittikleri' şanlı bir destanın en güzel satırıdır. Bizim Cumhuriyetimiz, bedeli Çanakkale’de, Sakarya’da ve Dumlupınar’da, bedeli Afyon ovalarında şehit kanlarıyla ödenen necip bir milletin göğsüne taktığı istiklâl madalyasıdır! Cumhuriyet’i 13 milyonla kurduk. Bugün 84 milyonuz. Ve bizler; her birimiz, Cumhuriyetin, hürriyetin, bu cennet vatanın varisleriyiz. O’nu yaşatmak ve yükseltmek en büyük vazifemiz. Kurtuluş mücadelesi ile kazandığımız; milli onurumuzun simgesi Cumhuriyetimiz, hepimizin omuzlarında yükselecektir. Her birimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni payidar kılmak için var gücümüzle çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız! Aynı coşku ve anlayışla, 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına daha hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Vali Ali Yerlikaya’nın konuşmasının ardından, Limak Filarmoni Orkestrası, 99’uncu Yıl Cumhuriyet Özel Konseri verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValisiAli YerlikayaCumhuriyetin Kuruluşunun 99uncu Yıl DönümüAKMKutlamaKonser
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