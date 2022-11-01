Akaryakıt fiyatlarındaki artış e-skuter’lere talebi artırdı

İSTANBUL - Küresel ekonomik gelişmelerle çalkantılı bir yıl yaşayan benzin fiyatları, yılın başından bu yana yüzde 20’den fazla yükseldi. Fiyat artışlarının toplu taşımaya ve ulaşım maliyetlerine etkisi, tüketicileri daha güvenli, çevreci ve hesaplı bir yol sunan elektrikli skuter’lere yönlendirdi.





Küresel ekonomik gelişmeler, emtia fiyatlarını dalgalı bir zemine taşırken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyelerini ve müttefiklerini temsil eden OPEC+, 2 milyon varillik arz kesintisiyle petroldeki fiyat artışlarını tetikledi. Bu artış trendi akaryakıt fiyatlarında da görülürken, Ycharts tarafından derlenen verilere göre ABD’de perakende benzin fiyatları yüzde 20’nin üzerinde yükseldi. Artan maliyetlerin pompaya ve toplu taşıma fiyatlarına yansıması ise tüketicileri alternatif ulaşım araçları kullanmaya yöneltti. Park yeri arama, trafiğe takılma, toplu taşıma saatlerine uyma gibi zorunlulukları ortadan kaldıran elektrikli skuter’ler, özellikle büyükşehirlerde yayaların kısa mesafelerde kullandığı güvenli, ekonomik, çevre dostu bir seçeneğe dönüştü. ABD ve Avrupa'da yaygın bir ağa sahip olan ve 2022 itibarıyla Türkiye’de üç şehirde faaliyet göstermeye başlayan LINK by Superpedestrian, ülkemizde mikromobiliteye dair son trendleri değerlendirdi.





Kullanım dakikası üzerinden ücretlendirme modelinin tüketiciler tarafından kolaylıkla kabul gördüğünü belirten LINK by Superpedestrian Küresel Pazar Geliştirme ve Strateji Başkanı Haya Douidri, “Özellikle kısa mesafelerde metro, otobüs, metrobüs ya da dolmuş beklemek zaman kayıplarına sebep oluyor. Öte yandan bu araçlarda yaşanan deneyim de yolcuları çoğunlukla memnun etmiyor. Akaryakıt zamlarını göz önünde bulundurduğumuzda kişisel otomobilleri kullanmanın maliyetleri kısa mesafe yolculuklara değmiyor. LINK by Superpedestrian olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de 4 bini aşkın skuter ile güvenli ve hızlı ulaşımın yeni yolunu sunuyoruz” dedi.





SÜRÜŞ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNE ODAKLI TASARIM





McKinsey'in yürüttüğü bir anket, tüketicilerin yüzde 70'inin mikromobilite çözümlerine sıcak baktığını, gündelik yolculuklarında bu çözümlerden en az birini tercih ettiğini ortaya kondu. Raporda sektörün 2030'a kadar 500 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı tahmin edilirken, çekimser tüketicilerin sürüş güvenliğine ilişkin endişeleri de azalmaya başladı. Küçük olması ve ayakta kullanılması gibi durumların oluşturabileceği sürüş risklerinin güvenliği esas alan bir tasarım yaklaşımıyla çözülebileceğini vurgulayan Haya Douidri, “LINK by Superpedestrian olarak sunduğumuz e-scooter’lar üç bağımsız fren içeriyor. Daha geniş ve daha uzun bir gövdeyle gelen LINK skuterler, uzun menzilli bataryaları ve görünürlüğü yüksek renk, ışık ve reflektörleriyle yolcu güvenliğini önceliyor. Öte yandan devrilme algılama sistemi sayesinde LINK skuter’lerin bırakıldığı bölgelerde de güvenlik riskleri ve görüntü kirliliği oluşmuyor. Devrilen skuterler, saha ekibimiz tarafından günlük yaşamı engellemeyecek biçimde yeniden konumlandırılıyor. Şehir planlama uzmanları ve MIT mühendisleri tarafından yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan, yapay zeka destekli sensörler ve mikroişlemcilerle güçlendirilen yazılımlar, skuter’lerin güçlü yönleri arasında sıralanıyor” dedi.





29 BİN OTOMOBİLİN YILLIK KARBON EMİSYONUNU SİLİYOR





Bugün 11’i aşkın ülkede, 60’tan fazla şehirde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Douidri, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:





“Mikromobilite, akıllı şehirlere ulaşmanın anahtarını sunan kavramlardan biri olarak giderek popülerleşiyor. McKinsey’in araştırması, 10 kullanıcıdan üçünün elektrikli skuter’leri metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında da taşıyabilme olanağı istediğini kaydederken, belediyelerin bu yöndeki uygulamalarının artması, Türkiye’de de bu yeni ulaşım konseptinin benimsendiğini gösteriyor. Birleşik Krallık'ta yürütülen bir araştırmanın, elektrikli skuter’lerin 29 bin otomobilin yıllık emisyonuna denk gelen 44 bin tondan fazla karbon salımını önleyebileceğini gösterdiği düşünüldüğünde, skuter’lerin faydaları güvenlik, hız ve düşük maliyetlerle sınırlı kalmıyor. Ulaşımın yeni yolu, sürdürülebilir geleceğe de katkıda bulunuyor.”