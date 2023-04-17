Agah, Başakşehirlilere keyifli bir akşam yaşattı

İSTANBUL - İslam âlemi, bir yandan rahmet ve mağfiret ayının sonuna gelmenin hüznünü diğer yandan Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalmasının mutluluğunu yaşıyor. Başakşehir’de on bir ayın sultanı ramazan, düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçti. İlçe sakinleri, Başakşehir Kent Meydanı’nda buluşarak ramazanın sevincini ve tadını doyasıya çıkardı.

Haftanın son gününde Başakşehirli çocuklar, meddah ve jonglör gösterileri ile Ramazan Çadırı’nda eğlendi. Çocuk etkinliklerinden sonra Agâh, Alvarlı Efe ilahilerini Başakşehirliler için seslendirdi. Umre ve Kudüs çekilişleri için başvuruların adresi ise Mehmet Akif Ersoy Camii oldu. Cemaat, teravih namazı sonrasındaki Hacivat - Karagöz gösterisiyle keyifli vakit geçirdi.

HABER: EMİR YÜCEL