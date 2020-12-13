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Afrika uyruklular parti düzenledi

Beyoğlu'nda Afrika uyruklular salgına rağmen parti düzenledi

13 Aralık 2020 Pazar 18:40
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Afrika uyruklular parti düzenledi

İSTANBUL (DHA) 

Beyoğlu'nda bulunan gece kulübünde, koronavirüs önlemlerine rağmen Afrika uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı. Polis tarafından basılan gece kulübünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. 

Olay 28 Kasım'da Beyoğlu'nda bulunan gece kulübünde gerçekleşti. Afrika uyruklu kişiler, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece kulübünde parti düzenledi. Parti haberini alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, partinin düzenlendiği gece kulübüne baskın yaptı. Partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere ceza kesildi. Öte yandan partinin düzenlendiği gece kulübüne daha önce 6 kez polis baskını düzenlendiği öğrenildi. 

PARTİYİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Koronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişiler, parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde kişilerin sosyal mesafe kuralını önemsemeden dans ettiği ve maske takmadıkları görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Afrika UyruklularSalgınParti
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