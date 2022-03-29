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Adnan Oktar'ın avukatlarına operasyon

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Oktar'ın avukatlarının ofislerinde savcılar nezaretinde arama yapıldı.

29 Mart 2022 Salı 10:33
Adnan Oktar'ın avukatlarına operasyon

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin Adnan Oktar'ın emir ve talimatlarını cezaevi dışındaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün maddi imkanlarını kontrol ettikleri, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek kişilere baskı kurdukları belirlendi. Operasyon bugün sabah 08.00'de İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da olduğu 8 şüpheliye yönelik operasyonda, İstanbul'da iki, Ankara'da bir avukatlık ofisi, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları nezaretinde arandı. 

Öte yandan Adnan Oktar davasında tahliye kararı verilen 61 sanık hakkında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin verdiği tutuklama kararıyla ilgili 52 kişiden 32'si yakalandı. İstanbul'da dışında oldukları belirlenen 9 sanık ile firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarörgütAvukatOperasyonİstanbul Emniyeti Müdürlüğü
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