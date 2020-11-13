Adnan Oktar'a 1365 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL - Cumhuriyet savcısı, celse arasında hazırladığı 499 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında Adnan Oktar Silahlı Organize Suç Örgütü’nün lüks ve eğlenceyi merkezine alan modern bir İslamiyet yorumu iddiasında bulunduğunu, sanık Adnan Oktar’ın mehdiyet inancı etrafında olduğunu, küresel bir güç olmayı amaçladığını belirtti.



40 YILA YAKIN SÜREDİR AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ŞEKİL ALAN BİR ÖRGÜT



Mütalaada söz konusu amaçları gerçekleştirmek için örgütün maddi, manevi ve beşeri güç elde etmek için ahlaki ve hukuki normları hiçe saydığı, 40 yıla yakın süredir her dönem ve şarta göre amaçları doğrultusunda şekil alan kendine özgü yapıda bir örgüt olduğu kaydedildi.



ADNAN OKTAR’A MUTLAK İTAAT VAR



Örgütün, Fetullahçı Terör Örgütü benzeri biçimde bacılar, imam, imam erkek kardeşler ve kız kardeşler şeklinde keskin bir astlık-üstlük ilişkisi olduğu ifade edilen mütalaada, Adnan Oktar’a mutlak bir itaat şeklinin bulunduğu aktarıldı.



BİN 365 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ



Mütalaada Adnan Oktar hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “Birden fazla kişiyle, silahla cinsel saldırı”, “Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehdit ile çocuğun cinsel istismarı”, “Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdite azmettirme”, “Örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi”, “Kişisel verilerin kaydedilmesi”, “Kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma”, “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma”, “Örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi”, “Eziyet”, “Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs”, “Özel belgede sahtecilik”, “Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kaçakçılık” suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



13 SANIK HAKKINDA ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ SUÇUNDAN CEZALANDIRILMA İSTENDİ



Örgüt yöneticisi konumunda bulunan Alev Babuna, Ulviye Didem Ürer, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Aylin Atmaca ve Merve Büyükbayrak’ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın “Silahlı örgüt yöneticisi olmak” suçundan 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları, ayrıca sanıkların örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.



TARKAN YAVAŞ’IN 239 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Sanık Tarkan Yavaş’ın “Birden fazla kişiyle birlikte ve silahla cinsel saldırı”, “Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehdit ile çocuğun cinsel istismarı”, “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma” suçlarından 239 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada 222 sanığın da “Örgüt üyeliği” veya “Örgüte üye olmamakla birlikte yardım” suçlarından cezalandırılması talep edildi.



ÖRGÜTÜN MAL VARLIĞININ SATILMASI İSTENDİ



Ayrıca mütalaada içlerinde 7 zırhlı lüks aracın ve ciplerin bulunduğu 70 araç, 20 kadar yüzme havuzlu villa, daire, 80 şirket ve nakit ile taşınmazların içindeki nakit ve taşınmazların müsadere edilerek satılması istendi.