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Adnan Oktar'a 1365 yıla kadar hapis istemi

Adnan Oktar'a 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezası istendi. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. 499 sayfalık mütalaada Adnan Oktar hakkında 15 ayrı suçtan 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

13 Kasım 2020 Cuma 16:17
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Adnan Oktar'a 1365 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL - Cumhuriyet savcısı, celse arasında hazırladığı 499 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında Adnan Oktar Silahlı Organize Suç Örgütü’nün lüks ve eğlenceyi merkezine alan modern bir İslamiyet yorumu iddiasında bulunduğunu, sanık Adnan Oktar’ın mehdiyet inancı etrafında olduğunu, küresel bir güç olmayı amaçladığını belirtti.


40 YILA YAKIN SÜREDİR AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ŞEKİL ALAN BİR ÖRGÜT


Mütalaada söz konusu amaçları gerçekleştirmek için örgütün maddi, manevi ve beşeri güç elde etmek için ahlaki ve hukuki normları hiçe saydığı, 40 yıla yakın süredir her dönem ve şarta göre amaçları doğrultusunda şekil alan kendine özgü yapıda bir örgüt olduğu kaydedildi.


ADNAN OKTAR’A MUTLAK İTAAT VAR


Örgütün, Fetullahçı Terör Örgütü benzeri biçimde bacılar, imam, imam erkek kardeşler ve kız kardeşler şeklinde keskin bir astlık-üstlük ilişkisi olduğu ifade edilen mütalaada, Adnan Oktar’a mutlak bir itaat şeklinin bulunduğu aktarıldı.


BİN 365 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ


Mütalaada Adnan Oktar hakkında  “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “Birden fazla kişiyle, silahla  cinsel saldırı”, “Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehdit ile çocuğun cinsel istismarı”, “Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdite azmettirme”, “Örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi”, “Kişisel verilerin kaydedilmesi”, “Kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma”, “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma”, “Örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi”, “Eziyet”, “Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs”, “Özel belgede sahtecilik”, “Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kaçakçılık” suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.


13 SANIK HAKKINDA ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ SUÇUNDAN CEZALANDIRILMA İSTENDİ


Örgüt yöneticisi konumunda bulunan Alev Babuna, Ulviye Didem Ürer, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Aylin Atmaca ve Merve Büyükbayrak’ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın “Silahlı örgüt yöneticisi olmak” suçundan 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları, ayrıca sanıkların örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.


TARKAN YAVAŞ’IN 239 YILA KADAR HAPSİ  İSTENDİ


Sanık Tarkan Yavaş’ın “Birden fazla kişiyle birlikte ve silahla  cinsel saldırı”, “Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehdit ile  çocuğun cinsel istismarı”, “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma” suçlarından 239 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada 222 sanığın da “Örgüt üyeliği” veya “Örgüte üye olmamakla birlikte yardım” suçlarından cezalandırılması talep edildi.


ÖRGÜTÜN MAL VARLIĞININ SATILMASI İSTENDİ


Ayrıca mütalaada içlerinde 7 zırhlı lüks aracın ve ciplerin bulunduğu 70 araç, 20 kadar yüzme havuzlu villa, daire, 80 şirket ve nakit ile taşınmazların içindeki nakit ve taşınmazların müsadere edilerek satılması istendi.

DHA

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Adnan Oktar1365 Yıla Kadar Hapis Istemi
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