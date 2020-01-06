Adalara ulaşım durdu

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı poyraz fırtınası, Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye varan poyraz nedeniyle Gestaş firması tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıkladı. Buna göre, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.

Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.00'dan itibaren geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an aksamadan devam ediyor.

Çanakkale'de poyraz ile birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezine yağmur, bazı ilçelerin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor.

GEMİDEN 6 KONTEYNER DENİZE DÜŞTÜ

Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yapan Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Medkon İstanbul' isimli gemi Bozcaada'nın kuzey hattında seyrederken, saat 08.45 sıralarında kuvvetli fırtınaya yakalandı. Gemiden 6 konteyner dalgaların etkisiyle denize düştü. Yola devam edemeyen gemi, geri döndürülerek, Bozcaada'nın kuzey batısına demir atıldı. Geminin Bursa Gemlik Limanı'ndan İzmir'in Aliağa Limanı'na gittiği öğrenildi. Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndaki kuvvetli fırtına nedeniyle saat 08.30'dan itibaren transit geçiş yapan gemilere verilen kılavuzluk hizmeti durduruldu.