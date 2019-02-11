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"Adalar yeni sağlık sistemine kavuşuyor"

Daha önce Heybeliada ve Burgazada’daki esnafla bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural ziyaretlerine Kınalıada ile devam etti.

"Adalar yeni sağlık sistemine kavuşuyor"

Daha önce Heybeliada ve Burgazada’daki esnafla bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural ziyaretlerine Kınalıada ile devam etti.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:29
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"Adalar yeni sağlık sistemine kavuşuyor"

İSTANBUL - Kendisinin de Adalar'ın yerlisi olduğunu vurgulayarak Adalar halkının dertlerini iyi bildiğini ifade eden Vural, "Adalar’ı hak ettiği gibi yöneteceğiz.Adalar’daki sorunları ben de buranın bir sakini olarak yaşıyorum. Diğer adaylar Marmaris’te gezerken ben de sizin gibi bu sorunlarla yüzleşiyordum" dedi.

Siyasetteki tecrübelerini Ada halkıyla paylaşmak istediğini söyleyen Vural sözlerine, "Yaşadığı bölgenin sorunları için dertlenen, halkın sorunlarını bilen biriyim. İçinizden, sizden biri olmamız, bizi diğer adaylardan farklı kılıyor. Ben hukukçu bir kardeşinizim. Kanunları, hukuku biliyoruz. Adalar’ın hakkını biz arayacağız" diye devam etti.

"KINALIADA HALKI GECEKONDUCU MUAMELESİ GÖRÜYOR, BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"


Adalar halkının sağlık, temizlik, sokak hayvanları ve ulaşım sorunlarına dikkat çeken AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, orman alanı içinde inşa edilen evlerin tahliye edilmesi konusunu da dile getirdi. 

Vural, Kınalıada halkıyla yaptığı konuşmada, "Alanlar hazine adına tescil edildi ve arazi değişikliği oldu. Halk gecekonducu muamelesi görüyor. Evlerini terk etmeleri isteniyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Biz halkımızın yanındayız. Amacımız onların huzur içinde yaşamasını sağlamak" dedi.

ADALAR’A YENİ SAĞLIK PROJESİ

Adalar'da sağlık sorunu yaşayan yaşlı sayısının arttığına dikkat çeken Vural, halkın yeterince sağlık hizmetinden yararlanamadığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı nüfusun 50 binin altındaki yerlerde hastane inşa edemiyor. Biz Belediye olarak inisiyatif alacağız. Bir bina oluşturup, içine ekip kuracağız. 'Panik Butonu' adını verdiğimiz bir sistem olacak. Böylece hasta olan yaşlılarımız yanında taşıdıkları düğmeye bastıkları anda sağlık ekibi hızlı tekneyle gelerek müdahale edecek. Yeni projemizde 7/24 vardiyalı doktor olacak" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdalarSağlık Sistemi
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