Adalar için kısıtlama başladı

"GEÇEMİYORUM, EVRAK ALMAMIZ GEREKİYORMUŞ"
İnşaat sektöründe çalışan Süleyman Akdemir, çalışma belgesi olmadığı için Büyükada'ya gidemedi. Akdemir, "Adaya geçemiyorum. Evrak almamız gerekiyormuş. Aslında çalışma belgemiz var. Bugün geçebilseydik, belgeyi iş yerinden alacaktık. Şu an geçemediğim için iş yeri nasıl gönderecek onu da bilmiyorum" dedi.
VAPURDA KOLTUKLAR BOŞ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında günübirlik ziyaretçilerin adalara gezmeye gitmesinin önüne geçilmesi için alınan kısıtlama kararı sonrası bu sabah Bostancı'dan Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada seferini yapan vapurda, koltukların büyük bir bölümünün boş olduğu görüldü.
DHA