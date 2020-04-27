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Adalar'da giriş çıkış kısıtlamasının ardından sıkı koronavirüs denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar için alınan kısıtlama kararı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00'a kadar, belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak. Büyükada İskelesi'nde bekleyen polis ekipleri buraya gelen ve ayrılmak isteyen vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, zabıta ekipleri de gelenlerin ateşini ölçüyor. Kısıtlama kararı sonrası otellerin kapatıldığı ifade edilirken, otellerde kalan kişiler de Adalar'dan ayrılıyor. Sessizliğin hakim olduğu Büyükada sokaklarında ise birkaç kişinin yürüyüş yaptığı görüldü.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:39
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Adalar'da giriş çıkış kısıtlamasının ardından sıkı koronavirüs denetimi

"HAVALAR ISINDIKÇA YAZLIKÇILAR GELİP GİTMEYE BAŞLAYACAKTI"

Büyükada'da yaşayan ve izin belgesiyle Bostancı'ya giden Hakan Akça, "Büyükada'da yaşıyorum. Kısa bir iş için gidip geri geleceğim. Bu ciddi bir salgın. Bu salgını çok iyi kontrol ettiklerini düşünüyorum. Adalar Kaymakamlığı da doğru bir karar aldı. Valilik de doğru bir karar aldı. Havalar ısındıkça yazlıkçılar gelip gitmeye başlayacaktı. Şu an normal bir durum yaşanmıyor zaten. Biz yaz kış yaşayanlar da mecburen izin belgelerimizle gidip geleceğiz" diye konuştu.  

Büyükada'ya ikametgah belgesi çıkarmak için gelen bir vatandaş ise, "Ben Burgazada'dan geliyorum. Nüfus müdürlüğünden belge çıkarmak için geldim" dedi.  İş için Büyükada'ya gelen Tarık Değirmenci, "Ben belediyede çalışıyorum. Şimdilik kartım vardı ama internetten belgeyi de alacağım. Onunla geçeceğim" diye konuştu. İkametgah belgesi yanında bulunmayan bir vatandaşın ise Büyükada'dan çıkışına izin verilmedi.  

"AYRILMAYI DÜŞÜNDÜK, BUGÜN GİDİYORUZ"

Büyükada'dan valizle ayrılanlar da vardı. Bir aydır Büyükada'da kalan ve kısıtlama kararı sonrası adadan ayrılan Erdem Sonkaya, "Bir ay boyunca giriş çıkış yasağı olduğunu öğrendim. Karşıda da büyüklerimiz var. Başlarına bir şey gelirse sıkıntı yaşayabilirler diye düşündük. Ayrılmayı düşündük, bugün gidiyoruz. Kadıköy'e gideceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZ YOĞUN GÜNLERİMİZİ MAALESEF BOŞ GEÇİRDİK"

Büyükada'da oteli bulunan Osman Öztürk, "Cıvıl cıvıl, en yoğun günlerimiz Nisan, Mayıs aylarıydı. Biz yoğun günlerimizi maalesef boş geçirdik" şeklinde konuştu.(İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdalarSıkı Koronavirüs DenetimiGirişçıkış
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