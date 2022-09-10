99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında "sürücü fenalaştı" iddiası

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Valiliği kazada 99 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların 50’sinin ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildiği, 49 kişinin ise kendi imkanları ile hastanelere giderek ayakta tedavi olduğu belirtildi. Metrobüs kazasının, şoförlerden birinin fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi.

Direksiyon kontrolünü kaybeden metrobüs şoförlerinden biri karşı şeride geçerek karşı yönden gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iki metrobüs şoförü ile yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler ve diğer yolcular koştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken, D-100 karayolunda da yoğunluk oluştu.

Ekipler oluşan yoğunluk nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Ambulanslara taşınan yaralılar çevre hastanelere götürüldü.

Metrobüs kazası nedeniyle araçlarda bulunan yolcular metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaştı.

İstanbul Valiliği: 99 yaralı

İstanbul Valiliği Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, “Avcılar ilçemiz Şükrübey metrobüs durağı civarında bugün saat 18.38’de farklı yönlerden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yapılan çalışmalar sonrasında metrobüs hattı çift yönlü ulaşıma açılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre meydana gelen kazada 50 yaralımız ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilmiş, 49 yaralımız ise kendi imkanları ile hastanelere giderek ayakta tedavi görmüştür. Yaşanan kazada yaralanan ve olaydan etkilenen bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaza sonrası yolcular metrobüsten inerek yürüdü. Yürüyenler nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik akışı bazı noktalarda durdu.

Yürüyen bir yolcu, “Kalabalığı görüyorsunuz. Acayip bir yoğunluk var. İnsanları otobüslerden dışarı çıkarmıyorlar. Tehlikeli olduğu için. Sefaköy'den beri yürüyorum. 2 kilometreye yakındır yürüyorum" dedi. 2 buçuk saattir yolda olduğunu söyleyen bir başka kişi de, “2 buçuk saattir yoldayım. Yol açık dediler. Ancak buraya kadar gelebildik. Beşyoldayım ileriye gidermiyorum." diye konuştu.

'SÜRÜCÜ FENALAŞTI' İDDİASI

Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının, şoförlerden birinin fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgilerde ortaya çıktı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi. Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi. İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.

Metrobüs kazasından önce şoförün yardım talebi kamerada: Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın

Avcılar'da metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazaya neden olan metrobüsün şoförünün, "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili metrobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

İmamoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Sürücü baygınlık geçirdi

Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı andan saniyeler sonrası kameralara yansıdı. Görüntülerde toz ve dumanların yükseldiği görülürken çevredekilerin ambulans çağırmaya çalıştığı duyuluyor.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Sosyal Tesisler Durağı'nın yakınında meydana geldi. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen saniyeler sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde toz ve dumanın yükseldiği görülüyor. Çevredekilerin de ambulans çağırma çabasında olduğu duyuluyor.