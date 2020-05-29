74 gün sonra ilk Cuma namazı

Camilere gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı. Kimi vatandaş kendi seccadesiyle gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı. İçeriye girmek için bekleyen vatandaşların, uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

ORTAKÖY BÜYÜK MECİDİYE CAMİİ AVLUSUNDA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde haftalar sonra cuma namazı kılındı. Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak namazlarını kıldı. Seccade getirmeyen bazı vatandaşlar yere serdikleri ceketleri üzerinde namazlarını kıldı. Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, (DHA)

300 BİN TEK KULLANIMLIK MASKE DAĞITILDI

Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerin tekrar açılmasıyla birlikte bugün kılınacak cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Sultan Selim Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda ise 1,5 metrelik mesafelerle yerlere işaretlemeler yapılıp, tek kullanımlık seccadeler serildi.

Kent genelinde 300 bin tek kullanımlık seccadelerin dağıtıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, namaz kılınması için belirlenen her camide maske dağıtımının da yapılacağını belirtti. Altay, şunları söyledi:

''Mevlana Meydanı tarihi günlerini yaşıyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra adeta ikinci bayramın mutluluğu içindeyiz. 10 haftadır camiden, cemaatten uzak kaldık. Hepimiz çok özlemiştik, camileri, cemaati, birlikte ibadet etmeyi. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da cuma namazıyla bir başlangıç gerçekleştiriyoruz. Konya'da tüm camilerimizde, müftülüğümüzle birlikte ciddi bir hazırlık içindeyiz. 300 bin tek kullanımlık seccade dağıttık. Mevlana Meydanı'nda 1,5 metrelik mesafelerle yerleri işaretleyip, tek kullanımlık seccadeleri koyduk. Vatandaşlarımızda bu yerlere gelip seccadeleriyle namaz kılabilecek. Maskesi olmayanlara maske dağıtıyoruz. Belirli yerlere dezenfektan koyduk. Namaz bitiminde maskesini değiştirmek isteyenler için de geri dönüşüm bölümleri oluşturduk.''

Namaz kılmaya gelecek kişilere sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunan Altay, ''Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Vatandaşlarımıza camiye gelirken seccadeleri yanında getirmeleri ve maskesiz gelmemeleri, sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz. Yine gönülden selamlaşmaya devam edeceğiz ve teması kesmemiz lazım'' dedi.

KONYA'DA BİN 398 CAMİDE CUMA NAMAZI KILINDI



Konya'da 3 bin 225 camiden koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 398 camide cuma namazı kılındı. Camilerde 1,5 metrelik mesafelerle saf tutulması sağlandı. Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camii'nde ise yaklaşık bin 500 kişi cuma namazı kıldı. Kadınhanı ilçesinde de ilçe stadında cuma namazı kılındı. Tolga YANIK- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)

ARDAHAN VE MUŞ'TA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI

Ardahan ve Muş’ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre sonra sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da gerekli önlemlerle cuma namazı kılındı. Kentin en büyük açık otoparkında bir araya gelenler, sosyal mesafe kuralına uygun çizimlerin yapıldığı alanda cuma namazı kıldı. Türk Kızılayı Muş Şubesi tarafından maskelerin dağıtıldığı alana halk, kendi seccadeleri ile geldi. Cuma hutbesinin okunmasının ardından kılınan namaz sonrası dualarında edildiği alandan yine tedbirlere uyularak, sosyal mesafeli dağılma sağlandı.

Ardahan'da da belirlenen 5 halı sahada cuma namazı kılındı. Kent genelinde alınan tedbirler doğrultusunda Halil Efendi Mahallesi Tenis Kortu, Güven Halı Saha, Ardahan Salim Dursunoğlu İmam Hatip Lisesi, Ardahan Üniversitesi ve TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu halı sahalarında cuma namazı kılındı. Halilefendi Mahallesi'ndeki tenis kortunda ise kurban kesildikten sonra namaz kılındı. Deniz BAŞLI- Muhammed Sami MARAL/ARDAHAN- MUŞ, (DHA)