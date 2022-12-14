Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.182,26
ALTIN
1.074,22
DOLAR
18,65
STERLİN
23,15
EURO
19,89
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270...
Bahçelievler Belediyesi memur alımı yapacak
Bahçelievler Belediyesi memur alımı...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

6 Yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli emniyete getirildi

6 Yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verildi. Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 23:41
6 Yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli emniyete getirildi

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili arama çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hiranur VakfıYusuf Ziya GümüşelKadir İstekliçocukIstismarMahkemeGözaltıTutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'nda bin 200 samur postu ele geçirildi 
İstanbul Havalimanı'nda bin 200 samur postu ele geçirildi 
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza
Küçük yaşta evlendirme davasında baba da gözaltına alındı
Küçük yaşta evlendirme davasında baba da gözaltına alındı
 "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı
 "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı
Kadıköy‘de restoranlardaki gıda atıkları mamaya dönüşüyor
Kadıköy‘de restoranlardaki gıda atıkları mamaya dönüşüyor
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi
Bayrampaşa'da film vaadiyle dolandırıldığını iddia eden kişi intihar girişiminde bulundu
Bayrampaşa'da film vaadiyle dolandırıldığını iddia eden kişi intihar girişiminde bulundu
Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis
Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın 
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول