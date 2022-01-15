6 kişi, 6 silahla yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle, önceki gün ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane'deki adreslerine yapılan baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 108 mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 1 kama ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.