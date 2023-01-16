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3. Senede 3 Ton Hamsi

Bu yıl Hamsi Festivali’nin üçüncüsünü gerçekleştiren Bahçelievler Belediyesi, 3 ton hamsiyi vatandaşlarına ikram etti.

16 Ocak 2023 Pazartesi 13:09
3. Senede 3 Ton Hamsi

İstanbul Bahçelievler Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlarının içini ısıtmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsünü vatandaşlarıyla buluşturduğu Hamsi Festivali’nde büyükten küçüğe herkesi balık lezzetine boğdu.

İSTANBUL- Ülkemizin dört bir yanından, ilçesinde bulunan halkına Doğu’dan Batı’ya, Ege’den Karadeniz’e festivallerle kaynaşmayı sağlayan Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz ay düzenlediği Çiğ Köfte Festivali’yle 5 ton çiğ köfteyi halkıyla buluşturmuştu. Şimdi ise Karadeniz’in incisi hamsiyle ilçe sakinlerinin içini ısıttı.

Tavadan, ızgaraya 3 ton hamsinin hamsi severlerle buluştuğu festivalde, sıcak ekmeklerini yiyen vatandaşlar Karadeniz’in meşhur horon dansını oynayarak festival alanına ışık saçtı. Sabahın erken saatlerinden festivalin bitimine kadar kuyrukların oluştuğu günde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır vatandaşlarına kendi elleriyle balık ekmek ikram etti.

Eğlencenin ve coşkunun bir an eksilmediği Hamsi Festivali’nde Karadenizli müzik grubu Koliva da festival sonunda konser vererek vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde vatandaşlar hem hamsiye hem de müziğe doydu.

Kızarmış Balıklar Başkan’dan

Hamsi Festivali’nde tavanın başına geçip balık kızartan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bu sene hamsi festivalimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Amacımız, Karadeniz'in güzel insanını güzel hemşerimizle buluşturup hem Karadenizlileri bir arada tutmak hem de insanlarımızın Karadeniz kültürünü öğrenmesini sağlamaktır. Bugün 3 ton hamsi dağıtacağız. Herkese afiyet olsun" dedi.

Balığa Doyduk

Festivale katılan Trabzonlu Bahçelievler sakini, “Sayın Başkanımız geldiği günden itibaren halkı için var gücüyle çalışıyor. Bir Karadenizli olarak hayatımızın vazgeçilmezi olan hamsiyi bu ortamda yemek çok büyük bir güzellik. Erkenden buraya geldik ve hamsiye doyduk. Bugün hiç bitmesin istiyoruz. Başkanımızdan Allah rağzı olsun” şeklinde konuştu.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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