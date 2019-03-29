3 savaş gemisi İstanbul’dan geçti

İSTANBUL (DHA)

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek öğle saatlerinde Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemileri saat 18.00 sıralarında Türk savaş gemisi F 243 TCG Yıldırım firkateyni öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı'na girdi.

Boğaza ilk olarak Hollanda Kraliyet Donanması'na ait F 805 borda numaralı HNMLS 'Evertsen' adlı savaş gemisi girdi. Ardından İspanya Donanması'na ait F 81 borda numaralı 'Santa Maria' adlı güdümlü füze firkateyni giriş yaptı.

138 metre uzunluğunda ve çeşitli füzeler ile donatılmış firkateynden sonra boğaza Kanada Donanması'nın Halifax sınıfı çok amaçlı firkateyni olan FFH 333 borda numaralı HMCS 'Toronto' adlı gemisi girdi. NATO'ya bağlı 3 savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Savaş gemilerinin güvertelerinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken, savaş gemileri yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

Kerç Boğazında Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından NATO ilk kez çok sayıda savaş gemisini aynı andan Karadeniz'e gönderdi.