26 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi 

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekiplerinin havalimanı içerisinde yaptığı denetimlerde, elektronik sigaradan, kozmetik malzemeleri, kol çantaları ve cep telefonuna kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekiplerin bir ay süresince yaptığı çalışmalarda, 8 bin 532 paket elektronik sigara, 110 paket nargile tütünü, 62 adet elektronik sigara cihazı, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el konuldu.

Ekipler, 2 Sudan, 1 Mısır ve 1 Rus uyruklu yolcudan, Sağlık Bakanlığı izni olmadan Türkiye'den çıkışı yasak çok sayıda tıbbi malzemeyi de ele geçirdi. Ayrıca anayol kontrol noktasında yapılan uygulamalarda, belgesi olmayan 4 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği de bulundu. Polis ekiplerin yaptığı denetimler sonunda, piyasa değeri 26 milyon TL malzeme ele geçirilirken, bir Türk vatandaşı, 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı. Göz altına alınan yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.