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24 saat açık olacak

Ayasofya Camii 24 saat açık olacak

25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:54
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24 saat açık olacak

İSTANBUL (DHA) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması yönünde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya talimat verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan  #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii24 Saat Açık
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