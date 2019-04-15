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15 Temmuz Şehitler Köprüsünden 'İhlalli geçiş' cezalarını Yenikapı'da protesto ettiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtikleri için kesilen binlerce liralık cezalarla karşı karşıya kalan ticari araç sahipleri bu durumdan haberdar olmadıkları ve tebligat gönderilmediğini söyleyerek, Yenikapı Miting Alanı'nda eylem yaptı.  Sahip oldukları araçlardan bile yüksek cezalarla karşılan vatandaşlar yetkililerden cezaların affedilmesini istedi.  

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden 'İhlalli geçiş' cezalarını Yenikapı'da protesto ettiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtikleri için kesilen binlerce liralık cezalarla karşı karşıya kalan ticari araç sahipleri bu durumdan haberdar olmadıkları ve tebligat gönderilmediğini söyleyerek, Yenikapı Miting Alanı'nda eylem yaptı.  Sahip oldukları araçlardan bile yüksek cezalarla karşılan vatandaşlar yetkililerden cezaların affedilmesini istedi.  

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:29
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünden 'İhlalli geçiş' cezalarını Yenikapı'da protesto ettiler

STANBUL,(DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişi yasak olan araç sahipleri binlerce liralık cezalarla karşılaşıyor. Aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için 1.132 lira ceza kesiliyor. Yenikapı Miting alanı otoparkında toplanan çok sayıda ticari araç sahibi durumdan haberdar olmadıklarını ve kendilerine ne bir uyarı ne de bir tebligat gönderildiğini söyleyerek, protesto eylemi yaptı. 2019 Ocak ayından bu yana gönderilen tebligatlarda birçok vatandaş 80 bin liraya varan ceza kesildiğini öğrendi.  Araçlarının fiyatından yüksek miktarlarda cezalarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen bazı araç sahipleri, kredi çekip borçlarını ödediklerini dile getirdi. 

"DEVLET TUZAK KURMAZ"

Eyleme katılan ve burada açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu," Yargıtay'ın bir kuralı vardır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Ayrıca ülkemizde tüketicinin korunması hakkındaki kanuna rağmen bu cezalar kesilmemelidir. Burada açıkça ciddi olarak hukukun temel ilkeleri katledilmiştir. Anayasanın 172 'inci maddesi çiğnenmiştir. Çünkü tüketicilerin en temel 8 hakkından biri olan bilgi edinme hakkı yok sayılmıştır. Hukukun temel ilkelerinden öngörülebilirlik, ölçülülük, caydırıcılık, unsurları ortadan kaldırılmıştır. Bu vatandaşlara yüz binlerce liraya ulaşana kadar bekleyip ceza göndereceğine, vatandaşlara önceden 'sizin üzerinize kayıtlı olan araç artık bu köprüden geçemez, yasak kapsamına alınmıştır' deseydi bu sonuç ortaya çıkmayacaktır. Çok önemli bir konuda bazı araçlar şirket üzerine kayıtlı. Çalışan kullanıyor işverenler bu çalışanları işten çıkartıyorlar ve cezaları da tazminatı ile ödetiyorlar. Bunun önlenmesi lazım. Büyük bir haksızlık var mutlaka bu cezalar silinmelidir. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz" diye konuştu. 

"KURAL DEĞİŞİKLİĞİNİN ARAÇ SAHİPLERİNE BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI EKSİKLİK VE TALİHSİZLİK"

Avukat Bülent Deniz ise, "Burada iki tane mesele var. Birincisi kural değişikliğinin bu kurala uyması gereken kişilere bildirilmemiş olmasındaki eksikliktir. Teknoloji çağında mesaj ile mail ile kural değişikliğinin araç sahiplerine bildirilmemiş olması eksiklik ve talihsizlik. Daha da ötesi ilk geçişten sonra kesilen cezanın uygun şekilde ve derhal bildirilmemiş olması nedeniyle bu insanlar 4 aydır birinci köprüyü kullanmış oldular. Şimdi tebligatla gelmeye başlayınca gördüğümüz cezaları ulaşan rakamları görüyoruz" dedi. 

ARAÇ 50 BİN CEZA 73 BİN 

Mağdur olduğunu söyleyen araç sahibi Nail Kaygısız mart ayında cezalardan haberdar olduğunu söyledi. Kaygısız, "Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gittim 59 bin lira cezam olduğunu sisteme düşmeyen cezalarla birlikte 73 bin lira cezam olduğunu söylediler. Ben bu aracı ticaret amaçlı kullanmıyorum aile aracı. Bu köprüden her geçtiğimde ceza kesilmiş bir arkadaşın söylemesiyle cezamı öğrendim. Emekli bir insanım kıt kanaat geçinen bir insanım başımdan vurulmuşa döndüm. Dünyam değişti benim. Gittim kredi kullandım 55 bin lira ödedim aracımı satışa çıkardım en son 50 bin lira verdiler cezam 73 bin lira arabadan pahalı bir ceza geldi. Yazık günah, ağır cezalar" şeklinde konuştu.

"BENİM ARACIM 4 SENEDİR GEÇİYOR"

Bir başka araç sahibi Veli Yılmaz'da cezasının 22 bin lira olduğunu söyledi. Yılmaz, "Biz bunu karayollarını sorduk, polise sorduk. Bize 'size ceza gelmez siz geçebilirsiniz sizin arabanız canlı. Birinci köprü kullanmayacaksınız da nereyi kullanacaksınız?" dediler. Dedikleri halde cezaları bekletmişler. Benim aracım 4 senedir bu köprüden geçiyor. 4 senedir niye bu cezayı vermedi. Haber verseler zaten geçmezdik" diyerek duruma tepki gösterdi. 

DHA

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15 Temmuz Şehitler KöprüsüIhlalli GeçişCezaYenikapıProtestoönce Vatan
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